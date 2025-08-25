DAX24.209 -0,3%ESt505.395 -0,9%Top 10 Crypto15,73 -0,8%Dow45.242 -0,1%Nas21.456 ±0,0%Bitcoin94.650 -0,2%Euro1,1657 +0,3%Öl67,60 -1,7%Gold3.383 +0,5%
Aktie im Fokus

Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv

26.08.25 16:10 Uhr
Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat reagiert am Nachmittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Beyond Meat. Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,0 Prozent auf 2,62 USD.

Um 15:50 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 2,62 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Beyond Meat-Aktie bisher bei 2,66 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,60 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 92.583 Beyond Meat-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 7,59 USD. Dieser Kurs wurde am 28.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 190,25 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,23 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.05.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 06.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,38 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beyond Meat hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 74,96 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,19 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht.

In der Beyond Meat-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,869 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

