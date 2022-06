Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Um 28.06.2022 09:22:00 Uhr stieg die Beyond Meat-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 23,29 EUR. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 23,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,29 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Beyond Meat-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1 Stück gehandelt.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,86 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Beyond Meat-Aktie somit 82,73 Prozent niedriger. Am 12.05.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,00 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,39 Prozent könnte die Beyond Meat-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Beyond Meat gewährte am 11.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,58 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Beyond Meat -0,43 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 109,46 USD – ein Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Beyond Meat 108,16 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 03.08.2022 erwartet.

2023 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -3,154 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

