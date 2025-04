Beyond Meat Aktie News: Beyond Meat am Nachmittag mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Beyond Meat gehört am Dienstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Beyond Meat konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 2,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Beyond Meat nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 2,47 USD. Kurzfristig markierte die Beyond Meat-Aktie bei 2,52 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,47 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 75.096 Beyond Meat-Aktien.

Am 15.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 10,30 USD an. 317,00 Prozent Plus fehlen der Beyond Meat-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 28.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,42 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,23 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Beyond Meat am 26.02.2025. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,65 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Beyond Meat im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 76,66 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 73,68 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte Beyond Meat am 07.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2026-Bilanz können Beyond Meat-Anleger Experten zufolge am 13.05.2026 werfen.

2025 dürfte Beyond Meat einen Verlust von -1,512 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

