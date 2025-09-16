BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochabend freundlich

Notierung im Fokus

Die Aktie von BigBearai zählt am Mittwochabend zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BigBearai zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,5 Prozent auf 5,97 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:08 Uhr 0,5 Prozent auf 5,97 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,08 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,71 USD. Zuletzt wurden via New York 9.589.929 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 10,33 USD erreichte der Titel am 14.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 73,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BigBearai-Aktie. Bei 1,36 USD erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 338,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 11.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,71 USD gegenüber -0,05 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 39,78 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte BigBearai am 05.11.2025 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie ausweisen dürften.

