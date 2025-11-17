DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1588 -0,3%Öl64,08 -0,3%Gold4.040 -1,0%
BigBearai Aktie News: BigBearai mit herben Abschlägen am Montagabend

BigBearai Aktie News: BigBearai mit herben Abschlägen am Montagabend

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 9,7 Prozent auf 5,47 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,85 EUR -0,40 EUR -7,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 9,7 Prozent auf 5,47 USD ab. Bei 5,45 USD markierte die BigBearai-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,89 USD. Bisher wurden via New York 4.871.538 BigBearai-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 88,85 Prozent Plus fehlen der BigBearai-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,68 USD am 16.11.2024. Der derzeitige Kurs der BigBearai-Aktie liegt somit 225,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 10.11.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.03.2026 erfolgen.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,927 USD je BigBearai-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.net

