BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Nachmittag südwärts

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für die BigBearai-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 3,3 Prozent auf 5,86 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von BigBearai nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 3,3 Prozent auf 5,86 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 5,86 USD. Mit einem Wert von 5,89 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1.708.337 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.02.2025 bei 10,33 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 76,28 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,68 USD am 16.11.2024. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BigBearai-Aktie 71,33 Prozent sinken.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,03 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,05 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 33,14 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,51 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD ausweisen wird.

