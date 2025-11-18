BigBearai Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BigBearai

Kurs der BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,2 Prozent auf 5,56 USD ab.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 5,56 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 5,50 USD nach. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 5,51 USD. Zuletzt wechselten via New York 938.844 BigBearai-Aktien den Besitzer.

Am 14.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,33 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 46,18 Prozent niedriger. Am 19.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 1,71 USD ab. Abschläge von 69,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

BigBearai ließ sich am 10.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,05 USD je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 18.03.2026 terminiert.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -0,927 USD je BigBearai-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?