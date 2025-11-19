BigBearai Aktie News: BigBearai tendiert am Mittwochabend schwächer

Blick auf BigBearai-Kurs

Die Aktie von BigBearai gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die BigBearai-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 3,6 Prozent auf 5,77 USD abwärts.

Das Papier von BigBearai gab in der New York-Sitzung ab. Um 20:08 Uhr ging es um 3,6 Prozent auf 5,77 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 5,72 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,91 USD. Zuletzt wurden via New York 4.098.018 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BigBearai-Aktie damit 44,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 1,74 USD. Dieser Wert wurde am 20.11.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 69,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Am 10.11.2025 äußerte sich BigBearai zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. BigBearai hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,05 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das vergangene Quartal hat BigBearai mit einem Umsatz von insgesamt 33,14 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 20,16 Prozent verringert.

Die BigBearai-Bilanz für Q4 2025 wird am 18.03.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je BigBearai-Aktie.

