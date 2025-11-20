BigBearai Aktie News: BigBearai wird am Donnerstagabend ausgebremst

So entwickelt sich BigBearai

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von BigBearai. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,7 Prozent auf 5,63 USD.

Das Papier von BigBearai befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 3,7 Prozent auf 5,63 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BigBearai-Aktie bis auf 5,59 USD. Bei 6,15 USD eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 7.112.178 BigBearai-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 10,33 USD. Dieser Kurs wurde am 14.02.2025 erreicht. Gewinne von 83,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 65,07 Prozent wieder erreichen.

Am 10.11.2025 lud BigBearai zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete. Der Verlust je Aktie lag bei -0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,05 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 20,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,51 Mio. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,14 Mio. USD.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

2025 dürfte BigBearai einen Verlust von -0,927 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

