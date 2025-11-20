DAX23.474 +1,3%Est505.617 +1,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,34 -0,9%Nas23.091 +2,3%Bitcoin78.675 -0,7%Euro1,1531 -0,1%Öl64,11 +0,7%Gold4.096 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 SAP 716460 BASF BASF11 Siemens 723610 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX zieht an -- US-Börsen stark -- NVIDIA mit kräftigem Gewinnplus -- Palo Alto enttäuscht mit Gewinn -- Meta, D-Wave, Plug Power, Palantir, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AMD, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen Deutsche Bank-Aktie: Zwischen ambitionierten Zielen und bröckelndem Vertrauen
VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal! VAT Group: Dominiert 75 % des Marktes für Hochleistungsventile und ist unverzichtbar für KI-Chipfabriken. Frisches Long-Signal!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Dein Start in die smarte Geldanlage - mit 50 € geschenkt! Bei der Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. Bis 31.12.2025!
Aktie im Blick

BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

20.11.25 16:09 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 6,25 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
5,28 EUR 0,23 EUR 4,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 6,25 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,30 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1.436.595 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 10.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,05 USD je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 33,14 Mio. USD, gegenüber 41,51 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,16 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BigBearai-Aktie

BigBear.ai-Aktie hebt ab: Drittquartalszahlen liegen über den Erwartungen

Ausblick: BigBear.ai legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

BigBear.ai-Aktie im Höhenflug - wie nachhaltig ist der KI-Boom in einem NVIDIA-getriebenen Umfeld?

In eigener Sache

Übrigens: BigBear.ai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BigBear.ai

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BigBear.ai

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu BigBear.ai

DatumMeistgelesen
Wer­bung