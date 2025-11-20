BigBearai Aktie News: BigBearai am Donnerstagnachmittag mit sattem Kursplus

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 6,9 Prozent auf 6,25 USD.

Die BigBearai-Aktie stieg im New York-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,9 Prozent auf 6,25 USD. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,30 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 6,15 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BigBearai-Aktien beläuft sich auf 1.436.595 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 14.02.2025 auf bis zu 10,33 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 65,41 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 21.11.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,97 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 68,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 10.11.2025 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte BigBearai ebenfalls -0,05 USD je Aktie eingebüßt. Mit einem Umsatz von 33,14 Mio. USD, gegenüber 41,51 Mio. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,16 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je Aktie ausweisen dürften.

