BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag nahezu unbewegt

Kurs der BigBearai

Die Aktie von BigBearai zeigt am Mittwochnachmittag wenig Änderung. Die BigBearai-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 5,99 USD.

Kaum Bewegung ließ sich um 15:53 Uhr bei der BigBearai-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via New York bei 5,99 USD. Zwischenzeitlich stieg die BigBearai-Aktie sogar auf 6,04 USD. Das Tagestief markierte die BigBearai-Aktie bei 5,85 USD. Bei 5,91 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der BigBearai-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.464.105 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 72,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der BigBearai-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.11.2024 bei 1,74 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die BigBearai-Aktie mit einem Verlust von 70,93 Prozent wieder erreichen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BigBearai am 10.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 USD in den Büchern gestanden. BigBearai hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 33,14 Mio. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,51 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 18.03.2026 erwartet.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

