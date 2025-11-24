BigBearai Aktie News: BigBearai am Montagnachmittag stark gefragt

Kurs der BigBearai

Die Aktie von BigBearai gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im New York-Handel gewannen die BigBearai-Papiere zuletzt 8,7 Prozent.

Um 15:53 Uhr stieg die BigBearai-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 8,7 Prozent auf 5,87 USD. Bei 5,97 USD erreichte die BigBearai-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 5,54 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.722.574 BigBearai-Aktien.

Bei 10,33 USD markierte der Titel am 14.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BigBearai-Aktie mit einem Kursplus von 75,98 Prozent wieder erreichen. Am 27.11.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,03 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 65,50 Prozent könnte die BigBearai-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Am 10.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,03 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,05 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,16 Prozent auf 33,14 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 vorlegen.

Experten gehen davon aus, dass BigBearai im Jahr 2025 -0,927 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

