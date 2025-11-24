BigBearai Aktie News: Hausse bei BigBearai am Abend

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von BigBearai. Zuletzt ging es für das BigBearai-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 13,9 Prozent auf 6,15 USD.

Die Aktie legte um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 13,9 Prozent auf 6,15 USD zu. Der Kurs der BigBearai-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,26 USD zu. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,54 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.455.009 BigBearai-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 10,33 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.02.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BigBearai-Aktie derzeit noch 67,97 Prozent Luft nach oben. Am 27.11.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BigBearai-Aktie 203,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BigBearai am 10.11.2025. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,03 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei BigBearai ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,05 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,16 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 33,14 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,51 Mio. USD US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte BigBearai am 18.03.2026 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass BigBearai 2025 einen Verlust in Höhe von -0,927 USD je Aktie ausweisen dürften.

