BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

27.08.25 16:10 Uhr
BigBearai Aktie News: BigBearai am Mittwochnachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BigBearai. Die BigBearai-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 5,27 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BigBear.ai
4,54 EUR 0,04 EUR 0,87%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:53 Uhr fiel die BigBearai-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 5,27 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BigBearai-Aktie bisher bei 5,25 USD. Bei 5,35 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 608.208 BigBearai-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (10,33 USD) erklomm das Papier am 14.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BigBearai-Aktie somit 49,03 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,29 USD am 07.09.2024. Mit einem Kursverlust von 75,50 Prozent würde die BigBearai-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BigBearai am 11.08.2025 vor. BigBearai vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,71 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,05 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,38 Prozent auf 32,47 Mio. USD. Im Vorjahresviertel hatte BigBearai 39,78 Mio. USD umgesetzt.

BigBearai wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 05.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem BigBearai-Verlust in Höhe von -1,103 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

