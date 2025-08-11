DAX24.064 -0,1%ESt505.338 +0,1%Top 10 Crypto16,60 +1,2%Dow44.468 +1,1%Nas21.559 +0,8%Bitcoin102.387 +0,1%Euro1,1658 +0,4%Öl66,36 -0,5%Gold3.341 -0,1%
Blick auf Aktienkurs

BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag behauptet

12.08.25 16:09 Uhr
BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Dienstagnachmittag behauptet

Die Aktie von BIGG Digital Assets zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der BIGG Digital Assets-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via BMN bei 0,070 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BIGG Digital Assets
0,06 EUR -0,00 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der BIGG Digital Assets-Aktie ließ sich um 15:44 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im BMN-Handel hat das Papier einen Wert von 0,070 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BIGG Digital Assets-Aktie bei 0,070 EUR. Die Abwärtsbewegung der BIGG Digital Assets-Aktie ging bis auf 0,066 EUR. Bei 0,066 EUR startete der Titel in den BMN-Handelstag.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 0,179 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BIGG Digital Assets-Aktie 155,429 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 0,050 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,571 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Am 30.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,00 CAD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite standen 4,09 Mio. CAD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,18 Mio. CAD umgesetzt.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,030 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

