BIGG Digital Assets Aktie News: BIGG Digital Assets am Donnerstagmittag mit Einbußen
Die Aktie von BIGG Digital Assets gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BIGG Digital Assets-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 3,6 Prozent im Minus bei 0,051 EUR.
Um 11:38 Uhr rutschte die BIGG Digital Assets-Aktie in der Tradegate-Sitzung um 3,6 Prozent auf 0,051 EUR ab.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (0,178 EUR) erklomm das Papier am 10.12.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 248,728 Prozent. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 0,046 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,198 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. BIGG Digital Assets hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,01 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 10,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,66 Mio. CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,40 Mio. CAD in den Büchern gestanden.
Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,020 CAD je BIGG Digital Assets-Aktie belaufen.
