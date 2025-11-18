BIGG Digital Assets Aktie News: Anleger setzen BIGG Digital Assets am Vormittag unter Druck

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BIGG Digital Assets. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 16,9 Prozent auf 0,043 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von BIGG Digital Assets nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 16,9 Prozent auf 0,043 EUR. Im Tief verlor die BIGG Digital Assets-Aktie bis auf 0,043 EUR. Bei 0,047 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Der Tagesumsatz der BIGG Digital Assets-Aktie belief sich zuletzt auf 35.600 Aktien.

Bei 0,178 EUR erreichte der Titel am 10.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 317,330 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 17.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,041 EUR ab. Derzeit notiert die BIGG Digital Assets-Aktie damit 5,172 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 28.08.2025 hat BIGG Digital Assets die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,01 CAD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2,66 Mio. CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BIGG Digital Assets einen Umsatz von 2,40 Mio. CAD eingefahren.

In der BIGG Digital Assets-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,020 CAD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net