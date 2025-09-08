Bijou Brigitte Aktie News: Bijou Brigitte büßt am Dienstagvormittag ein

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bijou Brigitte-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Stuttgart-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR abwärts.

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 09:15 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 39,20 EUR abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Bijou Brigitte-Aktie bis auf 39,20 EUR. Bei 39,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung.

Am 12.06.2025 markierte das Papier bei 46,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 18,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 33,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 14,92 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bijou Brigitte am 06.11.2014. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 89,00 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 89,00 Mio. EUR.

Redaktion finanzen.net

