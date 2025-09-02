DAX23.734 +0,2%ESt505.438 +0,9%Top 10 Crypto16,00 -2,4%Dow45.831 ±-0,0%Nas22.327 +0,8%Bitcoin97.559 -0,8%Euro1,1772 +0,3%Öl67,26 +0,6%Gold3.680 +1,0%
Kursentwicklung

Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Nachmittag auf rotes Terrain

15.09.25 16:13 Uhr
Bijou Brigitte Aktie News: Anleger schicken Bijou Brigitte am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von Bijou Brigitte gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Bijou Brigitte befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im Stuttgart-Handel 0,3 Prozent auf 39,30 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bijou Brigitte AG
39,40 EUR 0,30 EUR 0,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bijou Brigitte-Aktie musste um 16:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im Stuttgart-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 39,30 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bijou Brigitte-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 39,30 EUR aus. Den Handelstag beging das Papier bei 39,30 EUR.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 12.06.2025 bei 46,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,32 Prozent könnte die Bijou Brigitte-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.12.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bijou Brigitte-Aktie 15,14 Prozent sinken.

Am 06.11.2014 äußerte sich Bijou Brigitte zu den Kennzahlen des am 30.09.2014 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,36 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Bijou Brigitte ein EPS von 1,36 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat Bijou Brigitte 89,00 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 89,00 Mio. EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Bijou Brigitte AG

DatumRatingAnalyst
04.09.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
22.08.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenWarburg Research
11.01.2013Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenboerse.de-Aktienbrief
02.10.2012Bijou Brigitte modische Accessoires holdDeutsche Bank AG
18.11.2011Bijou Brigitte modische Accessoires kaufenGeldbrief
