Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Montagmittag ins Minus

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 88,05 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 88,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 88,00 EUR. Bei 88,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.991 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Mit einem Kursverlust von 52,53 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

