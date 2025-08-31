DAX23.994 +0,4%ESt505.364 +0,2%Top 10 Crypto15,26 +1,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin92.645 +0,1%Euro1,1728 +0,3%Öl68,14 ±0,0%Gold3.470 +0,7%
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Montagmittag ins Minus

01.09.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Montagmittag ins Minus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 88,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
88,65 EUR 0,25 EUR 0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Bilfinger SE gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 88,05 EUR abwärts. In der Spitze fiel die Bilfinger SE-Aktie bis auf 88,00 EUR. Bei 88,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Bilfinger SE-Aktie belief sich zuletzt auf 11.991 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 98,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,30 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bilfinger SE-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 41,80 EUR am 25.10.2024. Mit einem Kursverlust von 52,53 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,35 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,30 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Bilfinger SE

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
