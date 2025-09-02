DAX23.553 +0,3%ESt505.318 +0,5%Top 10 Crypto15,74 -0,6%Dow45.144 -0,3%Nas21.485 +1,0%Bitcoin95.507 -0,1%Euro1,1676 +0,3%Öl67,71 -2,0%Gold3.563 +0,8%
Heute im Fokus
DAX zieht an -- Wall Street uneins -- US-Gericht lehnt Zwangsverkauf von Google Chrome ab -- Rheinmetall, Siemens Energy, DroneShield, Alibaba, adidas, CoreWeave, Lufthansa im Fokus
Top News
Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe Politische Verunsicherungen: DAX versucht nach Vortagesknick Stabilisierung - die Gründe
Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT uneins: Experten bleiben optimistisch für Rheinmetall
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag höher
03.09.25 16:10 Uhr

03.09.25 16:10 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittwochnachmittag höher

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Bilfinger SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,9 Prozent auf 89,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
87,40 EUR 1,35 EUR 1,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Bilfinger SE-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,9 Prozent auf 89,25 EUR. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 89,55 EUR. Bei 87,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75.425 Bilfinger SE-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.08.2025 auf bis zu 98,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 9,80 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 113,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Bilfinger SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,70 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Bilfinger SE 2,40 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,50 EUR für die Bilfinger SE-Aktie aus.

Am 14.08.2025 lud Bilfinger SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,28 EUR gegenüber 1,29 EUR im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 5,30 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
