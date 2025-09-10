DAX23.686 +0,2%ESt505.385 +0,4%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.590 +0,2%Euro1,1685 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.617 -0,7%
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv

11.09.25 12:05 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE reagiert am Mittag positiv

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Bilfinger SE. Zuletzt konnte die Aktie von Bilfinger SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 91,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
91,60 EUR 0,80 EUR 0,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:46 Uhr sprang die Bilfinger SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 91,60 EUR zu. In der Spitze gewann die Bilfinger SE-Aktie bis auf 91,95 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 91,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 12.543 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 98,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bilfinger SE-Aktie mit einem Kursplus von 6,99 Prozent wieder erreichen. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 54,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Bilfinger SE-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,40 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,70 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,50 EUR.

Am 14.08.2025 hat Bilfinger SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,35 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,30 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Bilfinger SE-Gewinn in Höhe von 5,30 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

mehr Analysen