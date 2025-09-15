Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Verlusten

Bilfinger SE im Fokus

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 93,60 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 93,60 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,40 EUR ab. Mit einem Wert von 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.540 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Mit einem Zuwachs von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 123,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2025 aus.

