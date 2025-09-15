DAX23.640 +1,2%ESt505.452 +1,5%Top 10 Crypto16,48 +1,0%Dow46.113 +0,2%Nas22.497 +1,1%Bitcoin99.978 +1,5%Euro1,1779 -0,3%Öl68,15 +0,4%Gold3.640 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Aumovio AUM0V1 SAP 716460 RENK RENK73 Continental 543900 PUMA 696960 Plug Power A1JA81 Intel 855681 thyssenkrupp 750000 BYD A0M4W9 D-Wave Quantum A3DSV9 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach US-Leitzinssenkung: Dow fester -- DAX zieht kräftig an -- NVIDIA investiert Milliarden in Intel -- Conti, Aumovio, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Plug Power, IonQ, Novo Nordisk im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor Plug Power-Aktie im Aufwind: Fed-Zinssenkung beflügelt Wasserstoff-Sektor
Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren Amazon-Aktie mit Gewinnen: Investitionen in Deutschland werden hochgefahren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!
Bilfinger SE im Fokus

Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Verlusten

18.09.25 16:11 Uhr
Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Nachmittag mit Verlusten

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 93,60 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bilfinger SE
94,20 EUR -0,15 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 93,60 EUR. Die Bilfinger SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 93,40 EUR ab. Mit einem Wert von 95,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 84.540 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Mit einem Zuwachs von 4,70 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2024 auf bis zu 41,80 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 123,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Bilfinger SE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,70 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bilfinger SE am 14.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Bilfinger SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

MDAX-Titel Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 5 Jahren abgeworfen

Bilfinger-Aktie stoppt Konsolidierung

MDAX-Wert Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 3 Jahren eingefahren

Ausgewählte Hebelprodukte auf Bilfinger

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bilfinger

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Bilfinger SE

Nachrichten zu Bilfinger SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Bilfinger SE

DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
15.08.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
30.07.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
28.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
23.05.2025Bilfinger SE BuyUBS AG
15.05.2025Bilfinger SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
14.08.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
25.07.2025Bilfinger SE NeutralUBS AG
11.05.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
28.04.2023Bilfinger SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2018Bilfinger SE SellUBS AG
06.06.2018Bilfinger SE SellUBS AG
15.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
03.05.2018Bilfinger SE SellUBS AG
16.11.2017Bilfinger SE SellS&P Capital IQ

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Bilfinger SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen