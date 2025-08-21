Bilfinger SE Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Bilfinger SE

Kursverlauf

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bilfinger SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 91,35 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:04 Uhr 0,2 Prozent auf 91,35 EUR. Das Tagestief markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 91,25 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 91,40 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 786 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 98,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bilfinger SE-Aktie derzeit noch 7,28 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2024 gab der Anteilsschein bis auf 41,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Bilfinger SE-Aktie liegt somit 118,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Bilfinger SE ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,29 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Bilfinger SE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,35 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,29 EUR je Aktie.

