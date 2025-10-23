Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Mittag mit Kursplus

Bilfinger SE im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Bilfinger SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 95,60 EUR zu.

Das Papier von Bilfinger SE legte um 11:44 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 95,60 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 96,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 95,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.113 Bilfinger SE-Aktien den Besitzer.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 104,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 9,21 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2024 (41,80 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 56,28 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,40 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,70 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,28 EUR, nach 1,29 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,35 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 3,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,30 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 5,29 EUR je Bilfinger SE-Aktie.

