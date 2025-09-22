Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE gibt am Nachmittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 3,7 Prozent auf 91,50 EUR ab.

Die Bilfinger SE-Aktie musste um 15:53 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 3,7 Prozent auf 91,50 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Bilfinger SE-Aktie bei 91,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 94,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.383 Bilfinger SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 98,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 13.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 25.10.2024 bei 41,80 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bilfinger SE-Aktie 54,32 Prozent sinken.

Nachdem Bilfinger SE seine Aktionäre 2024 mit 2,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Bilfinger SE-Aktie im Durchschnitt mit 98,50 EUR.

Bilfinger SE veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,28 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent auf 1,35 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,30 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

