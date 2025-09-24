Bilfinger SE Aktie News: Anleger schicken Bilfinger SE am Vormittag ins Minus

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Bilfinger SE. Die Bilfinger SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 93,85 EUR.

Das Papier von Bilfinger SE befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 93,85 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Bilfinger SE-Aktie bis auf 93,85 EUR. Bei 94,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.032 Bilfinger SE-Aktien.

Bei einem Wert von 98,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bilfinger SE-Aktie 4,42 Prozent zulegen. Bei 41,80 EUR fiel das Papier am 25.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 55,46 Prozent würde die Bilfinger SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,70 EUR. Im Vorjahr hatte Bilfinger SE 2,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie aus.

Bilfinger SE gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,28 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,29 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Bilfinger SE im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Bilfinger SE 1,30 Mrd. EUR umsetzen können.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Bilfinger SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

