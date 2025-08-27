Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Vormittag gesucht

So entwickelt sich Bilfinger SE

Die Aktie von Bilfinger SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Bilfinger SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 90,80 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 90,80 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Bilfinger SE-Aktie bei 91,45 EUR. Bei 90,80 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Bilfinger SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.760 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (98,00 EUR) erklomm das Papier am 13.08.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 7,93 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2024 (41,80 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 53,96 Prozent könnte die Bilfinger SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,40 EUR an Bilfinger SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,70 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,50 EUR je Bilfinger SE-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Bilfinger SE am 14.08.2025. In Sachen EPS wurden 1,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bilfinger SE 1,29 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,35 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Bilfinger SE einen Umsatz von 1,30 Mrd. EUR eingefahren.

Experten taxieren den Bilfinger SE-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,29 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bilfinger SE-Aktie

LBBW stuft HOCHTIEF-Aktie ab: Anleger trennen sich von Papieren

Bilfinger: Auftragseingang macht Hoffnung

MDAX-Papier Bilfinger SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Bilfinger SE von vor 10 Jahren eingefahren