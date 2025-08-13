Bilfinger bestätigt Prognose - Neugeschäft wächst stark
DOW JONES--Bilfinger hat im abgelaufenen Quartal Auftragseingang, Umsatz, operativen Gewinn sowie Marge gesteigert und sieht sich auf Kurs, die Jahresziele zu erreichen. Die Erwartungen des Marktes wurden getroffen.
Das EBITA verbesserte sich im zweiten Jahresviertel um 6 Prozent zum Vorjahr auf 74 Millionen Euro, wie der Industriedienstleister in Mannheim mitteilte. Bei einem Umsatz von 1,35 (Vorjahr: 1,3) Milliarden Euro ergab sich eine EBITA-Marge von 5,5 (Vorjahr: 5,4) Prozent. Sie lag damit im Zielkorridor von 5,2 bis 5,8 Prozent für das laufende Jahr. Unter dem Strich stand wie im Vorjahr ein Konzernergebnis von 48 Millionen Euro.
Ein sehr deutliches Wachstum verzeichnete Bilfinger im Neugeschäft. Der Auftragseingang kletterte auch dank Vertragsverlängerungen um 18 Prozent auf 1,77 Milliarden Euro.
Analysten hatten im Schnitt mit 74 Millionen Euro EBITA, 1,36 Milliarden Euro Umsatz und einer konstanten EBITA-Marge von 5,4 Prozent gerechnet.
2025 plant Bilfinger weiter mit Umsätzen zwischen 5,1 und 5,7 Milliarden Euro, einer EBITA-Marge von 5,2 bis 5,8 Prozent sowie einem Free Cashflow von 210 bis 270 Millionen Euro.
Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com
DJG/rio/mgo
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2025 01:20 ET (05:20 GMT)
