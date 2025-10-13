DAX24.351 +0,5%Est505.556 +0,4%MSCI World4.271 +0,8%Top 10 Crypto15,75 +2,8%Nas22.549 +1,6%Bitcoin98.629 -0,7%Euro1,1565 -0,4%Öl63,68 +2,6%Gold4.094 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alibaba A117ME Tesla A1CX3T Amazon 906866 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Entspannung nach Trumps Zolldrohung: DAX erholt -- Wall Street fester -- HENSOLDT mit neuer Kooperation -- Gold auf Rekordjagd -- DroneShield, Diginex, Rheinmetall, RENK, BP, NEL, AMD im Fokus
Top News
Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100 Um 18 Uhr live mit Ingmar Königshofen: So verdoppelst Du Deine Rendite in einem Jahr! - Projekt Target 100
Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche Wasserstoff-Branche unter Druck: NEL ASA-Aktie kämpft gegen Branchenschwäche
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt entdecken: finanzen.net SmartCaps - Unsere neue Heimat für spannende Nebenwerte.
BioNTech (ADRs) im Fokus

BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

13.10.25 16:08 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 102,23 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
87,90 EUR -0,45 EUR -0,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 102,23 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 102,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,00 USD. Zuletzt wechselten 23.769 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,45 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 19,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,823 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Impfstoffwerte im Fokus: BioNTech-Aktie nach Kursrutsch auf Erholungskurs?

In eigener Sache

Übrigens: BioNTech (ADRs) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Nachrichten zu BioNTech (ADRs)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BioNTech (ADRs) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen