BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Montagnachmittag fester

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 102,23 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 102,23 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 102,47 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,00 USD. Zuletzt wechselten 23.769 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 129,27 USD markierte der Titel am 08.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,45 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,84 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 19,95 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -1,81 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 295,83 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 138,55 Mio. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 09.11.2026.

Experten prognostizieren für das Jahr 2025 einen Verlust in Höhe von -4,823 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

