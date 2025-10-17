DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.297 +0,1%Top 10 Crypto14,69 -1,6%Nas22.677 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1670 -0,2%Öl61,34 +0,5%Gold4.219 -2,5%
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagabend im Plus

17.10.25 20:23 Uhr
BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagabend im Plus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 105,42 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BioNTech (ADRs)
90,20 EUR -0,65 EUR -0,72%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,3 Prozent auf 105,42 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 105,42 USD an. Bei 103,10 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 41.730 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (129,27 USD) erklomm das Papier am 08.01.2025. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,62 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 28,81 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem BioNTech (ADRs) seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 135,33 USD an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -1,81 USD gegenüber -3,62 USD im Vorjahresquartal verkündet. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD – das entspricht einem Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 138,55 Mio. USD erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 09.11.2026.

Der Verlust 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,823 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

BioNTech-Aktie gefragt: Zweiter "AI Day" in London - Pfizer-Deal treibt an

BioNTech-Aktie im Visier: Warum der Kurs fällt - und welche Perspektiven bleiben

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
