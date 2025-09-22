BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Abend vermehrt von BioNTech (ADRs)

BioNTech (ADRs) im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 98,37 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 0,4 Prozent auf 98,37 USD nach. Bei 97,90 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 98,44 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.938 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 129,27 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,41 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2025 Kursverluste bis auf 81,84 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 16,80 Prozent sinken.

BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 113,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 295,83 Mio. USD umgesetzt, gegenüber 138,55 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 03.11.2025 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 09.11.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

In der Bilanz 2025 dürfte Experten zufolge ein Minus von -4,846 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen.

