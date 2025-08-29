Analysten sehen für BioNTech (ADRs)-Aktie Luft nach oben
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie veröffentlicht.
5 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 134,43 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 34,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 100,00 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|UBS AG
|115,00 USD
|15,00
|22.08.2025
|Deutsche Bank AG
|140,00 USD
|40,00
|05.08.2025
|UBS AG
|115,00 USD
|15,00
|05.08.2025
|Jefferies & Company Inc.
|151,00 USD
|51,00
|05.08.2025
Analysen zu BioNTech (ADRs)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.2025
|BioNTech (ADRs) Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|05.08.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|07.05.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|11.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|UBS AG
|10.03.2025
|BioNTech (ADRs) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|09.09.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.08.2024
|BioNTech (ADRs) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
