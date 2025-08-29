Analysten sehen für BioNTech (ADRs)-Aktie Luft nach oben

Werte in diesem Artikel

Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 134,43 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 34,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 100,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum UBS AG 115,00 USD 15,00 22.08.2025 Deutsche Bank AG 140,00 USD 40,00 05.08.2025 UBS AG 115,00 USD 15,00 05.08.2025 Jefferies & Company Inc. 151,00 USD 51,00 05.08.2025

