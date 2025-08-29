DAX23.902 -0,6%ESt505.352 -0,8%Top 10 Crypto15,11 -5,0%Dow45.545 -0,2%Nas21.456 -1,2%Bitcoin94.246 +1,3%Euro1,1685 ±0,0%Öl68,12 -0,2%Gold3.448 ±0,0%
Analysten sehen für BioNTech (ADRs)-Aktie Luft nach oben

31.08.25 18:00 Uhr
Im abgelaufenen Monat haben 7 Experten ihre Einschätzung der BioNTech (ADRs)-Aktie veröffentlicht.

5 Experten raten die BioNTech (ADRs)-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von BioNTech (ADRs) mit Halten ein.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 134,43 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 34,43 USD zum aktuellen NAS-Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie von 100,00 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
UBS AG115,00 USD15,0022.08.2025
Deutsche Bank AG140,00 USD40,0005.08.2025
UBS AG115,00 USD15,0005.08.2025
Jefferies & Company Inc.151,00 USD51,0005.08.2025

Analysen zu BioNTech (ADRs)

DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
13.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyJefferies & Company Inc.
03.06.2025BioNTech (ADRs) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
22.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
05.08.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
07.05.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
11.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralUBS AG
10.03.2025BioNTech (ADRs) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
09.09.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.
16.08.2024BioNTech (ADRs) UnderweightJP Morgan Chase & Co.

