GNW-News: Erste Zwischenergebnisse aus BioNTechs und BMS' globaler Phase-2-Studie mit bispezifischem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig (BNT327/BMS986...

^* Daten zur Kombination des bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Antikörper-Kandidaten

Pumitamig (BNT327/BMS986545) mit Chemotherapie zeigen weiterhin ermutigende

Anti-Tumor-Aktivitäten bei Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem

Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung

cancer,?ES-SCLC") und untermauern das Potenzial von Pumitamig, einen neuen

Behandlungsstandard in der Erstlinientherapie von ES-SCLC und darüber hinaus

zu etablieren

* Zwischenergebnisse der globalen Phase-2-Studie zeigten eine bestätigte

objektive Ansprechrate (confirmed objective response rate,?cORR") von 76,3

Prozent, eine Krankheitskontrollrate (disease control rate,?DCR") von 100

Prozent und ein medianes progressionsfreies Überleben (median progression

free survival,?mPFS") von 6,8 Monaten sowie ein kontrollierbares

Sicherheitsprofil

* Daten bestätigen die Dosisauswahl für die laufende zulassungsrelevante

Phase-3-Studie ROSETTA LUNG-01

MAINZ, Deutschland, und PRINCETON, USA, 8. September 2025 - BioNTech SE

(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und

Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/) (NYSE: BMY,?BMS") haben

heute Zwischenergebnisse aus einer globalen, randomisierten Phase-2-Studie

(NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)) vorgestellt, in der

Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545), ein gegen PD-L1 und VEGF-A

gerichteter bispezifischer Antikörperkandidat, in Kombination mit Chemotherapie

bei Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im

fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung cancer,?ES-SCLC")

untersucht wird. Die Daten stehen im Einklang mit den auf dem Europäischen

Lungenkrebs-Kongress (?ELCC") 2025 vorgestellten Daten aus einer Phase-2-Studie

in China (NCT05844150 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05844150)), und

zeigten ermutigende Anti-Tumor-Antworten mit einem positiven Trend beim

sekundären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens. Außerdem zeigte die

Kombination aus Pumitamig und Chemotherapie ein kontrollierbares

Sicherheitsprofil ohne neue Sicherheitssignale sowie eine niedrige Abbruchrate

der Therapie während der Studie. Die Daten werden heute als Late-Breaking-

Präsentation auf der World Conference on Lung Cancer (?WCLC") 2025 der

International Association for the Study of Lung Cancer (?IASLC") in Barcelona

präsentiert.

?Kleinzelliger Lungenkrebs ist die aggressivste Form von Lungenkrebs,

gekennzeichnet durch ein schnelles Wachstum und einer schlechten Prognose. Im

fortgeschrittenen Stadium liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate bei

lediglich 5 %.(1,) (2, 3) Obwohl etwa 60 bis 70 % der Patientinnen und Patienten

zunächst auf die derzeitigen Standardtherapien ansprechen, schreitet die

Erkrankung bei den meisten innerhalb weniger Monate nach der Behandlung weiter

fort. Das verdeutlicht den dringenden Bedarf an neuen Therapieoptionen, die die

Behandlungsergebnisse verbessern könnten", sagte Dr. John V. Heymach, leitender

Prüfarzt und Leiter der Abteilung Thoracic/Head and Neck Medical Oncology am MD

Anderson Cancer Center der Universität Texas.?Die Zwischenergebnisse dieser

Studie zeigten eine ermutigende Ansprechrate und Signale für ein positives

progressionsfreies Überleben. Diese Daten sprechen dafür, Pumitamig in einer

größeren Studie weiter zu untersuchen, um sein Potenzial zu bestätigen,

Patientinnen und Patienten länger anhaltende Anti-Tumor-Antworten im Vergleich

zu aktuellen Standardtherapien bieten zu können."

Die Zwischenanalyse umfasste 43 Patientinnen und Patienten mit unbehandeltem

kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (Kohorte 1), die

Pumitamig in Kombination mit einer Standardchemotherapie in zwei

Dosierungsstufen erhielten. Von den insgesamt 43 Patientinnen und Patienten

konnten 38 hinsichtlich Wirksamkeit der Therapie ausgewertet werden. Die

bestätigte Gesamtansprechrate lag bei 76,3 % (85,0 % bei 20 mg/kg [Dosisstufe

1] und 66,7 % bei 30 mg/kg [Dosisstufe 2]) und die Krankheitskontrollrate bei

100 %. Der durchschnittlich beste prozentuale Rückgang der Tumorgröße betrug

56,7 %, wobei bei 89,5 % der Patientinnen und Patienten eine frühe

Tumorverkleinerung beobachtet wurde. Das mediane progressionsfreie Überleben lag

bei 6,8 Monaten (6,3 Monate bei 20 mg/kg und 7,0 Monate bei 30 mg/kg). Das

mediane Gesamtüberleben (median overall survival,?mOS") konnte zum Zeitpunkt

der Analyse noch nicht ausgewertet werden. Pumitamig in Kombination mit

Chemotherapie zeigte ein kontrollierbares Sicherheitsprofil ohne neue

Sicherheitssignale neben denen, die typischerweise für Chemotherapeutika sowie

Anti-PD-(L)1- und Anti-VEGF-Monotherapien bekannt sind. Die Abbruchrate der

Therapie während der Studie betrug 14 %. Behandlungsbedingte unerwünschte

Ereignisse (?treatment-related adverse events") des Grades >=3 wurde bei 1 von

43 Patientinnen und Patienten bei Dosierungsstufe 1 sowie bei 5 Patientinnen und

Patienten der Dosierungsstufe 2 beobachtet.

?Jede Innovation, die wir vorantreiben, beginnt mit den Bedürfnissen der

Patientinnen und Patienten. Die heute vorgestellten Zwischenergebnisse für

Pumitamig zeigen ermutigende Signale für unseren wissenschaftsgetriebenen

Ansatz, zwei zentrale Treiber von kleinzelligem Lungenkrebs in einem einzigen

Wirkstoff anzugehen", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief

Medical Officer von BioNTech.?Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse

in einen bedeutenden Überlebensvorteil für viele Patientinnen und Patienten

umzusetzen, indem wir einige der größten Herausforderungen bei der Behandlung

von Krebs überwinden - nicht nur beim kleinzelligen Lungenkrebs, sondern auch

bei anderen schwer behandelbaren soliden Tumorarten. Die Zwischenergebnisse für

Pumitamig sind hierbei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."

?Die heutigen Daten sind ein weiterer Hinweis darauf, dass Pumitamig das

Potenzial haben könnte, die Behandlungsergebnisse bei einer Vielzahl von soliden

Tumoren zu verbessern", sagte Bryan Campbell, Senior Vice President, Head of

Program Leadership, Hematology, Oncology, Cell Therapy von Bristol Myers Squibb.

?Dies sind die ersten Daten, die jemals in einer globalen Population mit

fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs für einen gegen PD-(L)1 und VEGF-A

gerichteten bispezifischen Antikörperkandidaten vorgestellt wurden. Sie könnten

den Weg für eine neue Standardtherapie bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs ebnen. Wir freuen uns darauf, die

Forschung und Entwicklung von Pumitamig gemeinsam mit BioNTech weiter

voranzutreiben, um eine potenzielle neue Behandlungsoption mit spürbarem

klinischem Nutzen für Patientinnen und Patienten zu schaffen, die diese dringend

benötigen."

Eine globale randomisierte Phase-3-Studie, genannt ROSETTA-LUNG-01 (NCT06712355

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355)), zur Untersuchung von Pumitamig

in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu Atezolizumab in Kombination mit

Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit

unbehandeltem kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium läuft

derzeit. Die zulassungsrelevante Studie nimmt aktuell Patientinnen und Patienten

an Studienzentren in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der

Türkei, China, der Republik Korea und in Australien auf. Weitere Zentren sind

weltweit geplant. Pumitamig erhielt im Jahr 2025 den Orphan-Drug-Status der US-

amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,?FDA")

für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs.

Der vollständige Abstract ist auf der Website der World Conference on Lung

Cancer (https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/21151/Session/243)

verfügbar. Weitere Informationen zu BioNTechs Pipeline-Kandidaten finden Sie

hier (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=57yUP5Y0nEe8Tyk6s_BL2bDksKbw-

216PQ5DZ7SsZ6bBSstmiJd0lSt8F1XjKEcwYmRR9w8yaBJ5RUXvn794HFA9oE1wm2MakRjTDlauLD8UA

xF4gAiuyA430K5eIWMrwdLguDvfKuaYzSKsOI39HA==).

Über die klinische Phase-2-Studie BNT327-01

In der globalen, randomisierten, nicht-verblindeten klinischen Phase-2-Studie

mit Parallelgruppen (BNT327-01; NCT06449209

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)) wurde Pumitamig

(BNT327/BMS986545) bei Patientinnen und Patienten mit unbehandeltem,

kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small

cell lung cancer,?ES-SCLC") (Kohorte 1) oder mit kleinzelligem Lungenkrebs, bei

denen die Erkrankung unter der Erst- oder Zweitlinienbehandlung weiter

voranschritt (Kohorte 2 und 3), untersucht. In Kohorte 1 erhielten die

Patientinnen und Patienten Pumitamig in zwei Dosisstufen plus Chemotherapie

(Etoposid + Carboplatin) über vier Zyklen, gefolgt von einer Pumitamig-

Erhaltungstherapie über bis zu zwei Jahre oder bis zum Fortschreiten der

Erkrankung oder bis zum Auftreten inakzeptabler Toxizität. Ziel war es, eine

optimierte Dosis für zukünftige klinische Untersuchungen zu ermitteln. In den

Kohorten 2 und 3 wurde die Kombination aus Pumitamig in zwei Dosisstufen und

Paclitaxel oder Topotecan in der Zweit- oder Drittlinienbehandlung untersucht.

Die primären Endpunkte der Studie waren die objektive Ansprechrate (objective

response rate,?ORR") gemäß RECIST 1.1, die Veränderung der Tumorgröße, die

frühe Verkleinerung des Tumors und die Sicherheit gemäß NCI CTCAE v5.0. Die

sekundären Endpunkte waren die Ansprechdauer (duration of response,?DoR"), die

Krankheitskontrollrate (disease control rate,?DCR"), das progressionsfreie

Überleben (progression free survival,?PFS") und das Gesamtüberleben (overall

survival,?OS").

Über kleinzelligen Lungenkrebs

Mit geschätzten 250.000 neuen Fällen pro Jahr weltweit macht kleinzelliger

Lungenkrebs 15 % aller Lungenkrebsfälle aus.(1) Es handelt sich um die

aggressivste Form von Lungenkrebs, die sich häufig frühzeitig auf andere Teile

des Körpers ausbreitet und Resistenzmechanismen entwickelt, was die Behandlung

erschwert.(1, 2) Eine platinbasierte Chemotherapie in Kombination mit einer

Etoposid-Chemotherapie ist seit Jahrzehnten die Standard-Erstlinienbehandlung.

Zwar hat die Kombination von Immun-Checkpoint-Inhibitoren mit Chemotherapie zu

verbesserten Überlebensergebnissen bei Patientinnen und Patienten mit

fortgeschrittener Erkrankung geführt, doch bei den meisten von ihnen schreitet

die Erkrankung innerhalb weniger Monate nach der Behandlung fort und die

Prognose bleibt schlecht. Die 5-Jahres-Überlebensrate für Patientinnen und

Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium beträgt nur

5 %. Dies unterstreicht die Notwendigkeit neuer Behandlungsoptionen, um das

progressionsfreie Überleben zu verlängern.(2, 3 )

Über Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)

Pumitamig ist ein innovativer bispezifischer Antikörperkandidat, der gemeinsam

von BioNTech und BMS entwickelt wird. Der Kandidat kombiniert mit der Blockade

des PD-L1-Checkpoints sowie der Neutralisierung von VEGF-A zwei komplementäre,

im Onkologiebereich validierte Mechanismen in einem einzigen Molekül. Die PD-L1-

Checkpoint-Blockade zielt darauf ab, die Funktionalität der T-Zellen

wiederherzustellen, sodass sie die Tumorzellen erkennen und zerstören können.

Gleichzeitig soll die Neutralisierung von VEGF-A dem immunsuppressiven Effekt

des Tumors in seiner Mikroumgebung entgegenwirken sowie die Bildung von neuen

Blutgefäßen in diesem Bereich (Tumorangiogenese) hemmen. Ziel ist es, auf diese

Weise die Blut- und Sauerstoffversorgung der Tumorzellen zu unterbinden, um so

schließlich ihr Wachstum und ihre Vermehrung zu verhindern. Pumitamig

differenziert sich potenziell durch seinen Wirkmechanismus, der auf das Protein

PD-L1 auf Tumorzellen abzielt, um eine lokalisierte Anti-VEGF-Aktivität in der

Mikroumgebung des Tumors zu ermöglichen. Hierdurch soll die therapeutische

Präzision verbessert und die systemische Exposition verringert werden.

Bislang wurden mehr als 1.200 Patientinnen und Patienten in klinischen Studien

mit Pumitamig behandelt. Über 20 klinische Studien laufen bereits oder befinden

sich in Planung. In diesen Studien wird Pumitamig entweder als Monotherapie oder

in Kombination mit anderen Behandlungsmodalitäten, die auf verschiedene onkogene

Signalwege abzielen, in mehr als 10 soliden Tumorindikationen untersucht.

Mehrere globale Studien laufen derzeit bzw. sollen 2025 beginnen, darunter drei

globale klinische Studien mit Zulassungspotenzial in denen Pumitamig plus

Chemotherapie im Vergleich zu Standardtherapien bei der Erstlinienbehandlung von

kleinzelligem Lungenkrebs (ROSETTA LUNG-1; NCT06712355

(https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06712355)), der Erstlinienbehandlung

von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (ROSETTA LUNG-02; NCT06712316

(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) sowie der Erstlinienbehandlung

von dreifach-negativem Brustkrebs (ROSETTA BREAST-01). In weiteren laufenden

Studien werden derzeit innovative Behandlungskombinationen mit Pumitamig

untersucht, darunter Kombinationen mit BioNTechs unternehmenseigenen Antikörper-

Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,?ADC")-Kandidaten oder

Immunmodulator-Kandidaten.

Über BioNTech

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives

Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und

andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert

eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,

um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das

diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-

Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie

Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-

Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen

abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-

Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten

erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-

Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-

Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet

Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten

Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol

Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der

Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.

Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).

Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen

bezogen auf: die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS); die Fähigkeit

von BioNTech und BMS, Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)

gemeinsam erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten, sofern zugelassen; die

Geschwindigkeit und der Umfang der Marktakzeptanz von Pumitamig, sofern

zugelassen; der Beginn, Zeitplan, Fortschritt und die Ergebnisse von BioNTechs

Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs aktueller und

zukünftiger klinischer Studien, einschließlich Aussagen über den erwarteten

Zeitpunkt des Beginns, der Patientenrekrutierung und des Abschlusses von Studien

und der damit verbundenen vorbereitenden Arbeiten und der Verfügbarkeit von

Ergebnissen sowie der Zeitpunkt und die Rückmeldung zu Anträgen auf behördliche

Zulassungen und Marktzulassungen, einschließlich Erwartungen in Bezug auf die

möglichen Indikationen in denen Pumitamig zugelassen werden könnte, falls

überhaupt; der angestrebte Zeitplan und die Anzahl zusätzlicher potenzieller

Zulassungsstudien und das Zulassungspotenzial jeder Studie, die BioNTech

möglicherweise initiiert; und Gespräche mit den Aufsichtsbehörden. In manchen

Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen

wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",

?antizipiert",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"

oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren

Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle

zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.

Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf

BioNTechs aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger

Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als

solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten

Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele

außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass

die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die

in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck

gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht

beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden

sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte,

Zeitlinien für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien

für die Einreichung bei den Behörden, Zeitlinien für behördliche Zulassungen

und/oder Zeitlinien für die Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im

Zusammenhang mit klinischen Daten, einschließlich der Möglichkeit für das

Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter

Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder

sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer ständigen

Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer

Marktinterpretation unterliegen; die Auswirkungen von Zöllen und Eskalationen in

der Handelspolitik; der Wettbewerb in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten; den

Zeitplan für und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre

Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; BioNTechs Fähigkeit,

Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu

entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,

die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs

Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene

Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung

von Produkten und Produktkandidaten entstehen, die von BioNTech entwickelt oder

hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs

Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu

vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung

und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen

in den USA und anderen Ländern; die Fähigkeit BioNTechs, ihre

Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und ihre Produkte und

Produktkandidaten herzustellen; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht

bekannt sind.

Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter

?Risk Factors" in BioNTechs Bericht 6-K für das am 30. Juni 2025 endende Quartal

und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind

auf der Website der SEC unter www.sec.gov

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dBEC7_J9syMoJVtM9TtGTIY0mhL08QsNNvDE

zUnwhfMmk6BXmdxPOWMSnYSwS_LWzBIRH8CE-NK9C5Uh80TxJQ==) verfügbar. Diese

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt

BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen

nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die

tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.

Über Bristol Myers Squibb

Bristol Myers Squibb ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen,

das sich die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Medikamente

zur Aufgabe gemacht hat, die Patienten dabei helfen, schwere Erkrankungen zu

überwinden. Weiterführende Informationen unter BMS.com

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jDA7A8npXAV2XH6sxdAFXLZoMxohR7qnO98v

o0-G2Vdj2cWPyyp93343Y5lvLjTEOOsJNvIR51s1_gCJMn0RnQ==), LinkedIn

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1lq3a_2SEDDrL3lBjJ6WMCx8UVfgFh5sL4or

KVCBWht2kqaF025z7pbofOC3zzCfxTwE-

Wc2by02jhcqA4unm2rivVnQ6trw_kOzCTpDphUMu7ScdXfjxZb86mcOx1Rr), X

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AaI5X568SwrtcKV9RQdrcexFrCEz-DZgZrM-

ii2XTQMluTvSQc5AW0KbLATghcMSMd-Uxns03XZLRZsAvUoLYw==), YouTube

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6jj-

0WlSF_RZKWKqNCKui_Yx5rclu1q5SRwY8ObhXhTMiuPfbSlXRHMu-5Itm3xoDfur_dyXBZghHTVpn-

SfLOW7nvIjrSVK14L3BTUhK3Vs9i715sv66k50lX2nBMJj), Facebook

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QkJaE0kfRIO8WuPfIwvNrppD7clbF0lIaOU9

UXJyO9jW8Y2EQOHMJyNwO2h7NoYUKVE0nOB6zF51YH02-

0S_iAHmiY6bFFLrNdkvlpXcd3_6s2ErIQ9dtdJTSHpK0EIE) und Instagram

(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zt_61X9pt5xUTBEfXYJCtVPw1IRI0z-

du0Mm-VNub7IFvfZIH9FliHOROi6-GEQOeW8U9O-

3NPOZK_PAHpJGt5ktJo77sdGKMEoT92b5D6JTAAj-6mi-Rw6y6RTZtggX).

Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen von Bristol Myers

Squibb

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im

Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,

bezogen auf unter anderem die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung

pharmazeutischer Produkte. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten

beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet

werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen

und Prognosen über BMS zukünftige Finanzergebnisse, Ziele, Pläne und Vorgaben

und beinhalten inhärente Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, einschließlich

interner oder externer Faktoren, die diese in den nächsten Jahren verzögern, von

ihnen ablenken oder sie verändern könnten, und die schwer vorhersehbar sind,

außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass BMS zukünftige

Finanzergebnisse, Ziele, Pläne und Vorgaben wesentlich von denen abweichen, die

in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Annahmen,

Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die erwarteten

Vorteile und Möglichkeiten bezogen auf die Kollaboration mit BioNTech

möglicherweise nicht von BMS realisiert werden können oder länger benötigen als

ursprünglich erwartet, dass Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)

möglicherweise nicht innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt

für die in dieser Mitteilung beschriebenen Indikationen zugelassen wird; dass

etwaige Marktzulassungen, sofern sie erteilt werden, erhebliche Einschränkungen

hinsichtlich ihrer Verwendung enthalten können; und ob Pumitamig, sollte es

zugelassen werden, und solche Produktkandidaten, sollten diese zugelassen

werden, kommerziell erfolgreich sein werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage

kann garantiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung

sollten zusammen mit den vielen Risiken und Ungewissheiten bewertet werden, die

das Geschäft und den Markt von BMS betreffen, insbesondere mit denjenigen, die

in den Warnhinweisen und der Diskussion der Risikofaktoren im Jahresbericht von

BMS auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr aufgeführt sind,

und die durch unsere nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuellen

Berichte auf Formular 8-K und BMS' Einreichungen bei der Securities and Exchange

Commission aktualisiert wurden. Die in diesem Dokument enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung

dieses Dokuments und außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BMS

keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren

oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse,

veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.

Â°