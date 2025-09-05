GNW-News: Erste Zwischenergebnisse aus BioNTechs und BMS' globaler Phase-2-Studie mit bispezifischem PD-L1xVEGF-A-Antikörperkandidat Pumitamig (BNT327/BMS986...
^* Daten zur Kombination des bispezifischen PD-L1xVEGF-A-Antikörper-Kandidaten
Pumitamig (BNT327/BMS986545) mit Chemotherapie zeigen weiterhin ermutigende
Anti-Tumor-Aktivitäten bei Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem
Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung
cancer,?ES-SCLC") und untermauern das Potenzial von Pumitamig, einen neuen
Behandlungsstandard in der Erstlinientherapie von ES-SCLC und darüber hinaus
zu etablieren
* Zwischenergebnisse der globalen Phase-2-Studie zeigten eine bestätigte
objektive Ansprechrate (confirmed objective response rate,?cORR") von 76,3
Prozent, eine Krankheitskontrollrate (disease control rate,?DCR") von 100
Prozent und ein medianes progressionsfreies Überleben (median progression
free survival,?mPFS") von 6,8 Monaten sowie ein kontrollierbares
Sicherheitsprofil
* Daten bestätigen die Dosisauswahl für die laufende zulassungsrelevante
Phase-3-Studie ROSETTA LUNG-01
MAINZ, Deutschland, und PRINCETON, USA, 8. September 2025 - BioNTech SE
(https://www.biontech.com/de/de/home.html) (Nasdaq: BNTX,?BioNTech") und
Bristol Myers Squibb Company (https://www.bms.com/) (NYSE: BMY,?BMS") haben
heute Zwischenergebnisse aus einer globalen, randomisierten Phase-2-Studie
(NCT06449209 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)) vorgestellt, in der
Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545), ein gegen PD-L1 und VEGF-A
gerichteter bispezifischer Antikörperkandidat, in Kombination mit Chemotherapie
bei Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im
fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small cell lung cancer,?ES-SCLC")
untersucht wird. Die Daten stehen im Einklang mit den auf dem Europäischen
Lungenkrebs-Kongress (?ELCC") 2025 vorgestellten Daten aus einer Phase-2-Studie
in China (NCT05844150 (https://clinicaltrials.gov/study/NCT05844150)), und
zeigten ermutigende Anti-Tumor-Antworten mit einem positiven Trend beim
sekundären Endpunkt des progressionsfreien Überlebens. Außerdem zeigte die
Kombination aus Pumitamig und Chemotherapie ein kontrollierbares
Sicherheitsprofil ohne neue Sicherheitssignale sowie eine niedrige Abbruchrate
der Therapie während der Studie. Die Daten werden heute als Late-Breaking-
Präsentation auf der World Conference on Lung Cancer (?WCLC") 2025 der
International Association for the Study of Lung Cancer (?IASLC") in Barcelona
präsentiert.
?Kleinzelliger Lungenkrebs ist die aggressivste Form von Lungenkrebs,
gekennzeichnet durch ein schnelles Wachstum und einer schlechten Prognose. Im
fortgeschrittenen Stadium liegt die relative 5-Jahres-Überlebensrate bei
lediglich 5 %.(1,) (2, 3) Obwohl etwa 60 bis 70 % der Patientinnen und Patienten
zunächst auf die derzeitigen Standardtherapien ansprechen, schreitet die
Erkrankung bei den meisten innerhalb weniger Monate nach der Behandlung weiter
fort. Das verdeutlicht den dringenden Bedarf an neuen Therapieoptionen, die die
Behandlungsergebnisse verbessern könnten", sagte Dr. John V. Heymach, leitender
Prüfarzt und Leiter der Abteilung Thoracic/Head and Neck Medical Oncology am MD
Anderson Cancer Center der Universität Texas.?Die Zwischenergebnisse dieser
Studie zeigten eine ermutigende Ansprechrate und Signale für ein positives
progressionsfreies Überleben. Diese Daten sprechen dafür, Pumitamig in einer
größeren Studie weiter zu untersuchen, um sein Potenzial zu bestätigen,
Patientinnen und Patienten länger anhaltende Anti-Tumor-Antworten im Vergleich
zu aktuellen Standardtherapien bieten zu können."
Die Zwischenanalyse umfasste 43 Patientinnen und Patienten mit unbehandeltem
kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (Kohorte 1), die
Pumitamig in Kombination mit einer Standardchemotherapie in zwei
Dosierungsstufen erhielten. Von den insgesamt 43 Patientinnen und Patienten
konnten 38 hinsichtlich Wirksamkeit der Therapie ausgewertet werden. Die
bestätigte Gesamtansprechrate lag bei 76,3 % (85,0 % bei 20 mg/kg [Dosisstufe
1] und 66,7 % bei 30 mg/kg [Dosisstufe 2]) und die Krankheitskontrollrate bei
100 %. Der durchschnittlich beste prozentuale Rückgang der Tumorgröße betrug
56,7 %, wobei bei 89,5 % der Patientinnen und Patienten eine frühe
Tumorverkleinerung beobachtet wurde. Das mediane progressionsfreie Überleben lag
bei 6,8 Monaten (6,3 Monate bei 20 mg/kg und 7,0 Monate bei 30 mg/kg). Das
mediane Gesamtüberleben (median overall survival,?mOS") konnte zum Zeitpunkt
der Analyse noch nicht ausgewertet werden. Pumitamig in Kombination mit
Chemotherapie zeigte ein kontrollierbares Sicherheitsprofil ohne neue
Sicherheitssignale neben denen, die typischerweise für Chemotherapeutika sowie
Anti-PD-(L)1- und Anti-VEGF-Monotherapien bekannt sind. Die Abbruchrate der
Therapie während der Studie betrug 14 %. Behandlungsbedingte unerwünschte
Ereignisse (?treatment-related adverse events") des Grades >=3 wurde bei 1 von
43 Patientinnen und Patienten bei Dosierungsstufe 1 sowie bei 5 Patientinnen und
Patienten der Dosierungsstufe 2 beobachtet.
?Jede Innovation, die wir vorantreiben, beginnt mit den Bedürfnissen der
Patientinnen und Patienten. Die heute vorgestellten Zwischenergebnisse für
Pumitamig zeigen ermutigende Signale für unseren wissenschaftsgetriebenen
Ansatz, zwei zentrale Treiber von kleinzelligem Lungenkrebs in einem einzigen
Wirkstoff anzugehen", sagte Prof. Dr. Özlem Türeci, Mitgründerin und Chief
Medical Officer von BioNTech.?Unser Ziel ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse
in einen bedeutenden Überlebensvorteil für viele Patientinnen und Patienten
umzusetzen, indem wir einige der größten Herausforderungen bei der Behandlung
von Krebs überwinden - nicht nur beim kleinzelligen Lungenkrebs, sondern auch
bei anderen schwer behandelbaren soliden Tumorarten. Die Zwischenergebnisse für
Pumitamig sind hierbei ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung."
?Die heutigen Daten sind ein weiterer Hinweis darauf, dass Pumitamig das
Potenzial haben könnte, die Behandlungsergebnisse bei einer Vielzahl von soliden
Tumoren zu verbessern", sagte Bryan Campbell, Senior Vice President, Head of
Program Leadership, Hematology, Oncology, Cell Therapy von Bristol Myers Squibb.
?Dies sind die ersten Daten, die jemals in einer globalen Population mit
fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs für einen gegen PD-(L)1 und VEGF-A
gerichteten bispezifischen Antikörperkandidaten vorgestellt wurden. Sie könnten
den Weg für eine neue Standardtherapie bei Patientinnen und Patienten mit
fortgeschrittenem kleinzelligem Lungenkrebs ebnen. Wir freuen uns darauf, die
Forschung und Entwicklung von Pumitamig gemeinsam mit BioNTech weiter
voranzutreiben, um eine potenzielle neue Behandlungsoption mit spürbarem
klinischem Nutzen für Patientinnen und Patienten zu schaffen, die diese dringend
benötigen."
Eine globale randomisierte Phase-3-Studie, genannt ROSETTA-LUNG-01 (NCT06712355
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712355)), zur Untersuchung von Pumitamig
in Kombination mit Chemotherapie im Vergleich zu Atezolizumab in Kombination mit
Chemotherapie als Erstlinienbehandlung bei Patientinnen und Patienten mit
unbehandeltem kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium läuft
derzeit. Die zulassungsrelevante Studie nimmt aktuell Patientinnen und Patienten
an Studienzentren in den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, der
Türkei, China, der Republik Korea und in Australien auf. Weitere Zentren sind
weltweit geplant. Pumitamig erhielt im Jahr 2025 den Orphan-Drug-Status der US-
amerikanischen Arzneimittelbehörde (U.S. Food and Drug Administration,?FDA")
für die Behandlung von Patientinnen und Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs.
Der vollständige Abstract ist auf der Website der World Conference on Lung
Cancer (https://cattendee.abstractsonline.com/meeting/21151/Session/243)
verfügbar. Weitere Informationen zu BioNTechs Pipeline-Kandidaten finden Sie
hier (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=57yUP5Y0nEe8Tyk6s_BL2bDksKbw-
216PQ5DZ7SsZ6bBSstmiJd0lSt8F1XjKEcwYmRR9w8yaBJ5RUXvn794HFA9oE1wm2MakRjTDlauLD8UA
xF4gAiuyA430K5eIWMrwdLguDvfKuaYzSKsOI39HA==).
Über die klinische Phase-2-Studie BNT327-01
In der globalen, randomisierten, nicht-verblindeten klinischen Phase-2-Studie
mit Parallelgruppen (BNT327-01; NCT06449209
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06449209)) wurde Pumitamig
(BNT327/BMS986545) bei Patientinnen und Patienten mit unbehandeltem,
kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium (extensive-stage small
cell lung cancer,?ES-SCLC") (Kohorte 1) oder mit kleinzelligem Lungenkrebs, bei
denen die Erkrankung unter der Erst- oder Zweitlinienbehandlung weiter
voranschritt (Kohorte 2 und 3), untersucht. In Kohorte 1 erhielten die
Patientinnen und Patienten Pumitamig in zwei Dosisstufen plus Chemotherapie
(Etoposid + Carboplatin) über vier Zyklen, gefolgt von einer Pumitamig-
Erhaltungstherapie über bis zu zwei Jahre oder bis zum Fortschreiten der
Erkrankung oder bis zum Auftreten inakzeptabler Toxizität. Ziel war es, eine
optimierte Dosis für zukünftige klinische Untersuchungen zu ermitteln. In den
Kohorten 2 und 3 wurde die Kombination aus Pumitamig in zwei Dosisstufen und
Paclitaxel oder Topotecan in der Zweit- oder Drittlinienbehandlung untersucht.
Die primären Endpunkte der Studie waren die objektive Ansprechrate (objective
response rate,?ORR") gemäß RECIST 1.1, die Veränderung der Tumorgröße, die
frühe Verkleinerung des Tumors und die Sicherheit gemäß NCI CTCAE v5.0. Die
sekundären Endpunkte waren die Ansprechdauer (duration of response,?DoR"), die
Krankheitskontrollrate (disease control rate,?DCR"), das progressionsfreie
Überleben (progression free survival,?PFS") und das Gesamtüberleben (overall
survival,?OS").
Über kleinzelligen Lungenkrebs
Mit geschätzten 250.000 neuen Fällen pro Jahr weltweit macht kleinzelliger
Lungenkrebs 15 % aller Lungenkrebsfälle aus.(1) Es handelt sich um die
aggressivste Form von Lungenkrebs, die sich häufig frühzeitig auf andere Teile
des Körpers ausbreitet und Resistenzmechanismen entwickelt, was die Behandlung
erschwert.(1, 2) Eine platinbasierte Chemotherapie in Kombination mit einer
Etoposid-Chemotherapie ist seit Jahrzehnten die Standard-Erstlinienbehandlung.
Zwar hat die Kombination von Immun-Checkpoint-Inhibitoren mit Chemotherapie zu
verbesserten Überlebensergebnissen bei Patientinnen und Patienten mit
fortgeschrittener Erkrankung geführt, doch bei den meisten von ihnen schreitet
die Erkrankung innerhalb weniger Monate nach der Behandlung fort und die
Prognose bleibt schlecht. Die 5-Jahres-Überlebensrate für Patientinnen und
Patienten mit kleinzelligem Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium beträgt nur
5 %. Dies unterstreicht die Notwendigkeit neuer Behandlungsoptionen, um das
progressionsfreie Überleben zu verlängern.(2, 3 )
Über Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)
Pumitamig ist ein innovativer bispezifischer Antikörperkandidat, der gemeinsam
von BioNTech und BMS entwickelt wird. Der Kandidat kombiniert mit der Blockade
des PD-L1-Checkpoints sowie der Neutralisierung von VEGF-A zwei komplementäre,
im Onkologiebereich validierte Mechanismen in einem einzigen Molekül. Die PD-L1-
Checkpoint-Blockade zielt darauf ab, die Funktionalität der T-Zellen
wiederherzustellen, sodass sie die Tumorzellen erkennen und zerstören können.
Gleichzeitig soll die Neutralisierung von VEGF-A dem immunsuppressiven Effekt
des Tumors in seiner Mikroumgebung entgegenwirken sowie die Bildung von neuen
Blutgefäßen in diesem Bereich (Tumorangiogenese) hemmen. Ziel ist es, auf diese
Weise die Blut- und Sauerstoffversorgung der Tumorzellen zu unterbinden, um so
schließlich ihr Wachstum und ihre Vermehrung zu verhindern. Pumitamig
differenziert sich potenziell durch seinen Wirkmechanismus, der auf das Protein
PD-L1 auf Tumorzellen abzielt, um eine lokalisierte Anti-VEGF-Aktivität in der
Mikroumgebung des Tumors zu ermöglichen. Hierdurch soll die therapeutische
Präzision verbessert und die systemische Exposition verringert werden.
Bislang wurden mehr als 1.200 Patientinnen und Patienten in klinischen Studien
mit Pumitamig behandelt. Über 20 klinische Studien laufen bereits oder befinden
sich in Planung. In diesen Studien wird Pumitamig entweder als Monotherapie oder
in Kombination mit anderen Behandlungsmodalitäten, die auf verschiedene onkogene
Signalwege abzielen, in mehr als 10 soliden Tumorindikationen untersucht.
Mehrere globale Studien laufen derzeit bzw. sollen 2025 beginnen, darunter drei
globale klinische Studien mit Zulassungspotenzial in denen Pumitamig plus
Chemotherapie im Vergleich zu Standardtherapien bei der Erstlinienbehandlung von
kleinzelligem Lungenkrebs (ROSETTA LUNG-1; NCT06712355
(https://www.clinicaltrials.gov/study/NCT06712355)), der Erstlinienbehandlung
von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (ROSETTA LUNG-02; NCT06712316
(https://clinicaltrials.gov/study/NCT06712316)) sowie der Erstlinienbehandlung
von dreifach-negativem Brustkrebs (ROSETTA BREAST-01). In weiteren laufenden
Studien werden derzeit innovative Behandlungskombinationen mit Pumitamig
untersucht, darunter Kombinationen mit BioNTechs unternehmenseigenen Antikörper-
Wirkstoff-Konjugat (antibody-drug conjugate,?ADC")-Kandidaten oder
Immunmodulator-Kandidaten.
Über BioNTech
Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein globales innovatives
Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien gegen Krebs und
andere schwere Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert
eine Vielzahl an modernen therapeutischen Plattformen und Bioinformatik-Tools,
um die Entwicklung innovativer Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das
diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst mRNA-
Krebsimmuntherapien, innovative Immunmodulatoren und Präzisionstherapien, wie
Antikörper-Wirkstoff-Konjugate und innovative chimäre Antigenrezeptoren (CAR)-T-
Zelltherapien und zielt darauf ab, das gesamte Spektrum an Krebserkrankungen
abzudecken. Auf Basis ihrer umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-
Therapien und -Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten
erforscht und entwickelt BioNTech neben ihrer diversifizierten Onkologie-
Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-
Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet
Seite an Seite mit weltweit renommierten und spezialisierten
Kollaborationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Bristol
Myers Squibb, Duality Biologics, Fosun Pharma, Genentech (ein Unternehmen der
Roche Gruppe), Genevant, Genmab, MediLink, OncoC4, Pfizer und Regeneron.
Weitere Information finden Sie unter: www.BioNTech.de (http://www.BioNTech.de).
Zukunftsgerichtete Aussagen von BioNTech
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
einschließlich, aber nicht begrenzt auf ausdrückliche oder implizite Aussagen
bezogen auf: die Zusammenarbeit mit Bristol Myers Squibb (BMS); die Fähigkeit
von BioNTech und BMS, Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)
gemeinsam erfolgreich zu entwickeln und zu vermarkten, sofern zugelassen; die
Geschwindigkeit und der Umfang der Marktakzeptanz von Pumitamig, sofern
zugelassen; der Beginn, Zeitplan, Fortschritt und die Ergebnisse von BioNTechs
Forschungs- und Entwicklungsprogrammen, einschließlich BioNTechs aktueller und
zukünftiger klinischer Studien, einschließlich Aussagen über den erwarteten
Zeitpunkt des Beginns, der Patientenrekrutierung und des Abschlusses von Studien
und der damit verbundenen vorbereitenden Arbeiten und der Verfügbarkeit von
Ergebnissen sowie der Zeitpunkt und die Rückmeldung zu Anträgen auf behördliche
Zulassungen und Marktzulassungen, einschließlich Erwartungen in Bezug auf die
möglichen Indikationen in denen Pumitamig zugelassen werden könnte, falls
überhaupt; der angestrebte Zeitplan und die Anzahl zusätzlicher potenzieller
Zulassungsstudien und das Zulassungspotenzial jeder Studie, die BioNTech
möglicherweise initiiert; und Gespräche mit den Aufsichtsbehörden. In manchen
Fällen können die zukunftsgerichteten Aussagen durch Verwendung von Begriffen
wie?wird",?kann",?sollte",?erwartet",?beabsichtigt",?plant",?zielt ab",
?antizipiert",?glaubt",?schätzt",?prognostiziert",?potenziell",?setzt fort"
oder die negative Form dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren
Terminologie identifiziert werden, allerdings müssen nicht alle
zukunftsgerichteten Aussagen diese Wörter enthalten.
Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung basieren auf
BioNTechs aktuellen Erwartungen und Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger
Ereignisse, und sind weder Versprechen noch Garantien. Sie sollten nicht als
solche angesehen werden, da sie einer Reihe von bekannten und unbekannten
Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, von denen viele
außerhalb der Kontrolle von BioNTech liegen und die dazu führen könnten, dass
die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von denen abweichen, die
in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck
gebracht werden. Diese Risiken und Ungewissheiten beinhalten, sind aber nicht
beschränkt auf: die Unwägbarkeiten, die mit Forschung und Entwicklung verbunden
sind, einschließlich der Fähigkeit, die erwarteten klinischen Endpunkte,
Zeitlinien für den Beginn und/oder den Abschluss klinischer Studien, Zeitlinien
für die Einreichung bei den Behörden, Zeitlinien für behördliche Zulassungen
und/oder Zeitlinien für die Markteinführungen zu erreichen, sowie die Risiken im
Zusammenhang mit klinischen Daten, einschließlich der Möglichkeit für das
Auftreten ungünstiger neuer präklinischer, klinischer oder sicherheitsrelevanter
Daten und weitere Analysen vorhandener präklinischer, klinischer oder
sicherheitsrelevanter Daten; die Art klinischer Daten, die einer ständigen
Überprüfung durch Peer-Review, einer behördlichen Prüfung und einer
Marktinterpretation unterliegen; die Auswirkungen von Zöllen und Eskalationen in
der Handelspolitik; der Wettbewerb in Bezug auf BioNTechs Produktkandidaten; den
Zeitplan für und BioNTechs Fähigkeit, behördliche Zulassungen für ihre
Produktkandidaten zu erhalten und aufrechtzuerhalten; BioNTechs Fähigkeit,
Forschungsmöglichkeiten zu erkennen und Prüfpräparate zu identifizieren und zu
entwickeln; die Fähigkeit und Bereitschaft von BioNTechs Kollaborationspartnern,
die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten in Bezug auf BioNTechs
Produktkandidaten und Prüfpräparate fortzusetzen; unvorhergesehene
Sicherheitsbelange und potenzielle Ansprüche, die angeblich aus der Verwendung
von Produkten und Produktkandidaten entstehen, die von BioNTech entwickelt oder
hergestellt wurden; die Fähigkeit BioNTechs und die von BioNTechs
Kollaborationspartnern, ihre Produktkandidaten zu kommerzialisieren und zu
vermarkten, falls sie zugelassen werden; BioNTechs Fähigkeit, ihre Entwicklung
und zugehörige Ausgaben zu steuern; regulatorische und politische Entwicklungen
in den USA und anderen Ländern; die Fähigkeit BioNTechs, ihre
Produktionskapazitäten effektiv zu skalieren und ihre Produkte und
Produktkandidaten herzustellen; und andere Faktoren, die BioNTech derzeit nicht
bekannt sind.
Den Leserinnen und Lesern wird empfohlen, die Risiken und Unsicherheiten unter
?Risk Factors" in BioNTechs Bericht 6-K für das am 30. Juni 2025 endende Quartal
und in den darauffolgend bei der SEC eingereichten Dokumenten zu lesen. Sie sind
auf der Website der SEC unter www.sec.gov
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=dBEC7_J9syMoJVtM9TtGTIY0mhL08QsNNvDE
zUnwhfMmk6BXmdxPOWMSnYSwS_LWzBIRH8CE-NK9C5Uh80TxJQ==) verfügbar. Diese
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieser Pressemitteilung. Außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt
BioNTech keinerlei Verpflichtung, solche in die Zukunft gerichteten Aussagen
nach dem Datum dieser Pressemitteilung zu aktualisieren, um sie an die
tatsächlichen Ergebnisse oder Änderungen der Erwartungen anzupassen.
Über Bristol Myers Squibb
Bristol Myers Squibb ist ein weltweit tätiges biopharmazeutisches Unternehmen,
das sich die Erforschung, Entwicklung und Bereitstellung innovativer Medikamente
zur Aufgabe gemacht hat, die Patienten dabei helfen, schwere Erkrankungen zu
überwinden. Weiterführende Informationen unter BMS.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=jDA7A8npXAV2XH6sxdAFXLZoMxohR7qnO98v
o0-G2Vdj2cWPyyp93343Y5lvLjTEOOsJNvIR51s1_gCJMn0RnQ==), LinkedIn
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=1lq3a_2SEDDrL3lBjJ6WMCx8UVfgFh5sL4or
KVCBWht2kqaF025z7pbofOC3zzCfxTwE-
Wc2by02jhcqA4unm2rivVnQ6trw_kOzCTpDphUMu7ScdXfjxZb86mcOx1Rr), X
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=AaI5X568SwrtcKV9RQdrcexFrCEz-DZgZrM-
ii2XTQMluTvSQc5AW0KbLATghcMSMd-Uxns03XZLRZsAvUoLYw==), YouTube
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=6jj-
0WlSF_RZKWKqNCKui_Yx5rclu1q5SRwY8ObhXhTMiuPfbSlXRHMu-5Itm3xoDfur_dyXBZghHTVpn-
SfLOW7nvIjrSVK14L3BTUhK3Vs9i715sv66k50lX2nBMJj), Facebook
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=QkJaE0kfRIO8WuPfIwvNrppD7clbF0lIaOU9
UXJyO9jW8Y2EQOHMJyNwO2h7NoYUKVE0nOB6zF51YH02-
0S_iAHmiY6bFFLrNdkvlpXcd3_6s2ErIQ9dtdJTSHpK0EIE) und Instagram
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=zt_61X9pt5xUTBEfXYJCtVPw1IRI0z-
du0Mm-VNub7IFvfZIH9FliHOROi6-GEQOeW8U9O-
3NPOZK_PAHpJGt5ktJo77sdGKMEoT92b5D6JTAAj-6mi-Rw6y6RTZtggX).
Sicherheitshinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen von Bristol Myers
Squibb
Diese Pressemitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen im
Rahmen des angepassten Private Securities Litigation Reform Act von 1995,
bezogen auf unter anderem die Erforschung, Entwicklung und Vermarktung
pharmazeutischer Produkte. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten
beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen oder können als solche betrachtet
werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen
und Prognosen über BMS zukünftige Finanzergebnisse, Ziele, Pläne und Vorgaben
und beinhalten inhärente Risiken, Annahmen und Ungewissheiten, einschließlich
interner oder externer Faktoren, die diese in den nächsten Jahren verzögern, von
ihnen ablenken oder sie verändern könnten, und die schwer vorhersehbar sind,
außerhalb unserer Kontrolle liegen und dazu führen könnten, dass BMS zukünftige
Finanzergebnisse, Ziele, Pläne und Vorgaben wesentlich von denen abweichen, die
in den Aussagen ausgedrückt oder impliziert sind. Zu diesen Risiken, Annahmen,
Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem, dass die erwarteten
Vorteile und Möglichkeiten bezogen auf die Kollaboration mit BioNTech
möglicherweise nicht von BMS realisiert werden können oder länger benötigen als
ursprünglich erwartet, dass Pumitamig (auch bekannt als BNT327 oder BMS986545)
möglicherweise nicht innerhalb des derzeit erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt
für die in dieser Mitteilung beschriebenen Indikationen zugelassen wird; dass
etwaige Marktzulassungen, sofern sie erteilt werden, erhebliche Einschränkungen
hinsichtlich ihrer Verwendung enthalten können; und ob Pumitamig, sollte es
zugelassen werden, und solche Produktkandidaten, sollten diese zugelassen
werden, kommerziell erfolgreich sein werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage
kann garantiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung
sollten zusammen mit den vielen Risiken und Ungewissheiten bewertet werden, die
das Geschäft und den Markt von BMS betreffen, insbesondere mit denjenigen, die
in den Warnhinweisen und der Diskussion der Risikofaktoren im Jahresbericht von
BMS auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr aufgeführt sind,
und die durch unsere nachfolgenden Quartalsberichte auf Formular 10-Q, aktuellen
Berichte auf Formular 8-K und BMS' Einreichungen bei der Securities and Exchange
Commission aktualisiert wurden. Die in diesem Dokument enthaltenen
zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
dieses Dokuments und außerhalb rechtlicher Verpflichtungen übernimmt BMS
keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren
oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse,
veränderter Umstände oder aus anderen Gründen.
Hinweis: Dies ist eine Übersetzung der englischsprachigen Pressemitteilung. Im
Falle von Abweichungen zwischen der deutschen und der englischen Version hat
ausschließlich die englische Fassung Gültigkeit.
KONTAKTE
BioNTech
Medienanfragen
Jasmina Alatovic
Media@biontech.de (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=lhVirc1A-
P_jjFQL0B53Wo-DU7zLHjc7wgQ6I2XCcuBAj-HAJXsIqkmjc6W7MTo-yDR5yM7-
9_ea280izqHpCW0ytvLbNVxBqpI6NAqw1zI=)
Investoranfragen
Douglas Maffei, PhD
Investors@biontech.de
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=qRPUFpfM7cu4GSHRQxKvE2uTWoX3KrD59ux0
4vwFnwBDlwHofOH4Qjubo2l271Jut0JQMA0y7M66x3f5L1At0Ncd-
r0RDNFnwHIABRTe5CWQhRnzA5xJSS5VKHx5xpVz)
Bristol Myers Squibb
Medienanfragen
media@bms.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=yCUB_Szvc3aiLie1c7982DIrGvgRtOkSmaYf
5Feupsl-GLrDw6sjS7oZDrXAVZF8QGkAb_A42KQZqnLPq-NEGw==)
Investoranfragen
investor.relations@bms.com
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=v6XoJU488-
kpMSgDW1GTa2nBynB4GWsAKg7MKMagduhqWE5IsROpqUCrFJWmhXr2jxQ8pnNoYJD4g4feJ2CNkqoRMP
r9FST5eUCHSLqYFYULCWLxP0dbmrHYINwfCZ7G)
(1) Rudin CM, Brambilla E, Faivre-Finn C, Sage J. Small-cell lung cancer. Nat
Rev Dis Primers. 2021 Jan 14;7(1):3. doi: 10.1038/s41572-020-00235-0. PMID:
33446664; PMCID: PMC8177722.
(2) Y?lmaz, F., Ya?ar, S., Tatar, Ö.D. et al. Prognostic value of the StAN score
in elderly small cell lung cancer. Sci Rep 15, 23495 (2025).
https://doi.org/10.1038/s41598-025-08115-x
(3) Byers LA, Rudin CM. Cancer. 2014 Oct 21;121(5):664-672.
Â°
Alle: Alle Empfehlungen