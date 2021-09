Vonovia-Aktie freundlich: Vonovia rüstet 30.000 Dächer mit Photovoltaik-Anlagen aus

Wie der Bochumer DAX -Konzern mitteilte, soll auf dem Weg zum klimaneutralen Gebäudebestand jedes geeignete Dach mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet werden und die jährliche Installationskapazität hierfür bis 2024 auf das Zehnfache gesteigert werden. Bis 2030 sollen 17.000 Dachflächen entsprechend ausgerüstet werden. Dadurch könnten bereits ab 2030 jährlich 194 Millionen Kilowattstunden (kWh) erzeugt und 76.500 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden.

Die Kosten in Höhe von etwa 240 Millionen Euro bis 2030 trage Vonovia. Der Grünstrom werde sektorenübergreifend für Wärmeerzeugung, Ladeinfrastruktur für die E-Mobilität und Mieterstrom genutzt. Mieterinnen und Mieter profitierten durch langfristig günstige Strompreise. Der Konzern habe bereits seit 2018 insgesamt 16 Millionen Euro investiert, um auf mehr als 1.000 Dächern Photovoltaik-Anlagen zu installieren. Diese erzeugen jährlich mehr als 15 Millionen Kilowattstunden, wodurch der CO2-Ausstoß um 5.700 Tonnen reduziert werde.

