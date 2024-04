Bitcoin zugekauft

Die Aktionäre von MicroStrategy müssen am Dienstag einen Dämpfer hinnehmen.

Werte in diesem Artikel

• Zahlen von MicroStrategy überzeugen die Anleger nicht

• Bitcoin-Bestände nochmals erhöht

• Canaccord-Analystenteam senkt das Kursziel



Die Quartalszahlen des Software-Unternehmens und Big Players im Krypto-Business MicroStrategy wurden am Montag nachbörslich vorgelegt. Die Aktionäre reagierten verschnupft auf die Zahlen - und nun wird auch ein Analystenteam deutlich pessimistischer.

Nettoverlust und Umsatzrückgang bei MicroStrategy

MicroStrategy meldete für das erste Quartal einen operativen Nettoverlust von 53,1 Millionen US-Dollar, nachdem das Unternehmen eine Wertminderung auf digitale Vermögenswerte in Höhe von 191,6 Millionen US-Dollar vorgenommen hatte. Der Umsatz des Softwaregeschäfts sank um fünf Prozent auf 115,2 Millionen US-Dollar. Immerhin wurde ein 22-prozentiges Umsatzwachstum bei den Abonnementdiensten auf nun 23,0 Milliarden US-Dollar verbucht. Einen Vorteil habe die Verlagerung des Softwaregeschäfts in die Cloud gebracht, betont der Unternehmensbericht.

MicroStrategy schlägt wieder beim Bitcoin zu

MicroStrategy sammelte im ersten Quartal 1,5 Milliarden US-Dollar ein. Das zusätzliche Geld nutzte MicroStrategy, um seine beachtlichen Bitcoin-Bestände weiter aufzubauen. 25.250 Bitcoin erwarb der US-Konzern zwischen Januar und März. Damit besitzt MicroStrategy mittlerweile 214.400 Bitcoin im Wert von rund 13,6 Milliarden US-Dollar, wie dem Zahlenbericht zu entnehmen ist.

Die Unternehmensstrategie von MicroStrategy basiert größtenteils auf dem Erwerb und Besitz von Bitcoin, seitdem Mitgründer Michael Saylor erstmals eine millionenschwere Investition in die Ur-Kryptowährung tätigte. Der Gesamtbestand des Unternehmens macht fast 1 Prozent des gesamten zirkulierenden Bitcoin-Bestandes von 19,7 Millionen Token aus. mit dem US-Vermögensverwalterriese BlackRock kämpft MicroStrategy seit Wochen um den ersten Platz auf der Liste der weltweit größten Bitcoin-Hodler.

Canaccord reduziert das Kursziel

Canaccord senkte im Nachgang der Zahlenvorlage sein Kursziel für MicroStrategy von 1.810 US-Dollar auf 1.590 US-Dollar und behielt sein "Buy"-Rating bei. "Die Haupttreiber unseres neuen Kursziels sind die anhaltende Aufwertung von BTC und eine gewisse Aufwertung des Softwaregeschäfts", schrieben die Canacood-Analysten um Joseph Vafi und fügten hinzu, dass "wir angesichts der aktuellen Prämie von MSTR für seine BTC-Beteiligungen nicht davon ausgehen, dass dies ein Aufwärtstreiber von den aktuellen Niveaus ist." Die Analysten sprachen im weiteren Verlauf der Studie von einem recht hohen Aktienpreis. "Wir weisen darauf hin, dass die derzeitige Aktienwertprämie von 71 Prozent gegenüber dem HODL immer noch recht beträchtlich ist, so dass eine Schrumpfung hier als Risikofaktor betrachtet werden sollte".

Allgemein bleibt das Canaccord-Team aber positiv gestimmt für die MicroStrategy-Papiere. Die Bitcoin-Bestände von MicroStrategy hätten einen Seltenheitswert, da sie für die meisten Aktienanleger eine der besten Möglichkeiten darstellen, ein Engagement in den digitalen Vermögenswert zu erlangen, so Canaccord. Diese Konstellation "bietet das Potenzial für eine zusätzliche Prämie auf den Kassawert, die bei MSTR-Aktien wieder auftaucht."

Ebenfalls positiv sieht Canaccord das Setup für den Bitcoin. "BTC ist aufgrund der jüngsten Genehmigungen von börsengehandelten BTC-Spotfonds (ETFs) in den USA, die von schwergewichtigen Vermögensverwaltern stammen, und der sehr starken Akzeptanz dort in Verbindung mit der jüngsten BTC-Halbierung tendenziell höher", so der Bericht weiter.

So reagieren die Aktionäre

Die Aktionäre betrachten jedoch den Gewinnrückgang von MicroStrategy mit Sorgenfalten. So verliert die Aktie des Krypto- und Softwareunternehmens an der NASDAQ-Börse zeitweise 9,51 Prozent auf 1.170,00 US-Dollar. Allerdings darf dieser Kursrutsch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die MicroStrategy-Aktie auf Jahressicht trotzdem satte 86,17 Prozent im Plus liegt.

Somit können die Kursverluste durchaus als eine gesunde Korrektur nach einem starken Lauf betrachtet werden. So scheint dies zumindest das Canaccord-Analystenteam zu sehen, immerhin liegt ihr reduziertes Kursziel von 1.590 US-Dollar immer noch deutlich über dem derzeitigen MicroStrategy-Aktienpreis. Dennoch ist nicht von der Hand zu weisen, dass das Rückschlagpotenzial der Aktie nach der Rally hoch ist. So haben die Wetten der Shortseller gegen MicroStrategy zuletzt deutlich an Wert zugenommen.

Redaktion finanzen.net