BMW Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von BMW

Aktie im Blick

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 76,30 EUR abwärts.

Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:06 Uhr um 0,5 Prozent auf 76,30 EUR nach. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 76,30 EUR. Bei 76,68 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 33.657 BMW-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.04.2024 bei 115,35 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 51,18 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,26 EUR. Dieser Wert wurde am 13.11.2024 erreicht. Mit Abgaben von 14,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,50 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 88,06 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 06.11.2024 vor. Es stand ein EPS von 0,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 4,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 32,41 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 15,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BMW 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 14.03.2025 gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 25.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 12,43 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

VW-Aktie, BMW-Aktie, Mercedes-Aktie & Co.: Autowerte durch US-Zölle belastet

BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Bernstein Research

RBC Capital Markets bescheinigt Sector Perform für BMW-Aktie