BMW Aktie News: BMW büßt am Vormittag ein

Die Aktie von BMW gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Minus bei 80,48 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 80,48 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 80,10 EUR nach. Bei 80,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 49.861 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 43,33 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.08.2024 bei 77,98 EUR. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 3,11 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 6,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,81 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 105,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 01.08.2024. Das EPS belief sich auf 4,09 EUR gegenüber 4,39 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,74 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,94 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 37,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,61 EUR je Aktie belaufen.

