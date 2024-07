BMW Aktie News: BMW am Mittag gefragt

BMW im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BMW-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 88,80 EUR.

Das Papier von BMW legte um 11:47 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 88,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BMW-Aktie bisher bei 89,06 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 88,32 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.963 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 29,90 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (86,54 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,55 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten BMW-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 6,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,74 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,65 EUR für die BMW-Aktie aus.

BMW veröffentlichte am 08.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,33 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte BMW am 01.08.2024 präsentieren. BMW dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

