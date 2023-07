BMW Aktie News: BMW büßt am Nachmittag ein

Blick auf BMW-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 107,68 EUR.

Die BMW-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 107,68 EUR. Die BMW-Aktie gab in der Spitze bis auf 107,16 EUR nach. Mit einem Wert von 107,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 525.607 Aktien.

Am 14.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 113,46 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 30.09.2022 bei 68,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,44 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,05 EUR.

BMW gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 5,31 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 15,33 EUR in den Büchern gestanden. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 36.853,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 31.142,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 01.08.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 17,04 EUR je Aktie belaufen.

