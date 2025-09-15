DAX23.631 -0,5%ESt505.436 -0,1%Top 10 Crypto16,03 +0,2%Dow45.883 +0,1%Nas22.349 +0,9%Bitcoin97.722 -0,4%Euro1,1815 +0,4%Öl67,78 +0,5%Gold3.698 +0,5%
BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum verändert

16.09.25 12:06 Uhr
BMW Aktie News: BMW am Mittag kaum verändert

Die Aktie von BMW hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die BMW-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 83,56 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
83,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 83,56 EUR zeigte sich die BMW-Aktie im XETRA-Handel um 11:48 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die BMW-Aktie bei 84,10 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 83,46 EUR. Bei 83,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 194.142 Stück.

Am 22.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 91,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 9,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (62,96 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 24,65 Prozent Luft nach unten.

BMW-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 4,30 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,05 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 90,50 EUR für die BMW-Aktie.

Am 31.07.2025 hat BMW in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,17 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,94 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 05.11.2025 veröffentlicht. Am 11.11.2026 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu BMW AG

DatumRatingAnalyst
10.09.2025BMW BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025BMW OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.08.2025BMW Sector PerformRBC Capital Markets
07.08.2025BMW KaufenDZ BANK
05.08.2025BMW BuyDeutsche Bank AG
