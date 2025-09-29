BMW Aktie News: BMW am Vormittag mit KursVerlusten

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von BMW. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 85,10 EUR ab.

Um 09:07 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 85,10 EUR. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 85,10 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 85,48 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.491 BMW-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (91,72 EUR) erklomm das Papier am 22.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,78 Prozent über dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 35,17 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,04 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 90,50 EUR je BMW-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BMW am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,85 EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,15 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 33,93 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,94 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 8,17 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte BMW am 05.11.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 04.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,92 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Aktien von BMW, VW, Porsche & Co. uneins: Kfz-Steuerbefreiung für neue E-Autos steht zur Diskussion

Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf

BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA