BMW Aktie News: BMW gibt am Nachmittag ab
Die Aktie von BMW gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die BMW-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 85,30 EUR ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von BMW befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 85,30 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 85,20 EUR nach. Bei 85,92 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 153.941 BMW-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 91,72 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.08.2025). Mit einem Zuwachs von 7,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 62,96 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 26,19 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,04 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 90,50 EUR.
BMW gewährte am 31.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,15 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,94 Mrd. EUR gelegen.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 05.11.2025 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 04.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 10,92 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur BMW-Aktie
Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf
BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA
Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Nachrichten zu BMW AG
Analysen zu BMW AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.09.2025
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.2025
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.2025
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.2025
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
