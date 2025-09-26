BMW Aktie News: BMW am Mittag mit Einbußen

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von BMW befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 85,42 EUR ab.

Das Papier von BMW befand sich um 11:47 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 85,42 EUR ab. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 85,20 EUR. Bei 85,92 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 76.706 BMW-Aktien.

Bei 91,72 EUR markierte der Titel am 22.08.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der BMW-Aktie ist somit 7,38 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 35,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,04 EUR, nach 4,30 EUR im Jahr 2024. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 90,50 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 31.07.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,85 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,15 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 8,17 Prozent auf 33,93 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BMW 36,94 Mrd. EUR umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von BMW veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 04.11.2026 dürfte BMW die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,92 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Crash-Gefahr für Tesla-Aktie? Top-Ten-Status in Deutschland verloren - Opel holt auf

BMW-Aktie dennoch in Grün: Massenhafter Rückruf in den USA

Aktien von VW, BMW, Mercedes-Benz & Co. uneins: US-Regierung senkt EU-Autozölle auf 15 Prozent