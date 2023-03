BMW Aktie News: BMW am Mittag mit roten Vorzeichen

Das Papier von BMW befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,1 Prozent auf 96,76 EUR ab. Der Kurs der BMW-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,28 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,63 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 353.857 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 103,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 68,44 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BMW-Aktie derzeit noch 41,38 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 99,00 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 15.03.2023. BMW hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39.522,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 43,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 27.471,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.05.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 03.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 15,01 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

