Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Dienstagnachmittag kräftig

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 7,1 Prozent auf 161,48 USD.

Werte in diesem Artikel

Der Boeing-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 7,1 Prozent auf 161,48 USD. Der Kurs der Boeing-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 160,99 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 167,00 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 527.554 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 267,54 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,68 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.04.2024 (159,71 USD). Derzeit notiert die Boeing-Aktie damit 1,11 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 239,57 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 31.07.2024. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -2,33 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,25 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 14,61 Prozent auf 16,87 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 19,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 23.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -4,165 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Papier Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Boeing von vor 3 Jahren eingebracht

So schätzen die Analysten die Boeing-Aktie im August 2024 ein

Optimismus in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Donnerstagnachmittag