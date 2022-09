Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing verliert am Montagmittag

Die Boeing-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr um 2,2 Prozent auf 152,62 EUR ab. In der Spitze büßte die Boeing-Aktie bis auf 151,90 EUR ein. Bei 153,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 665 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 16.11.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 206,60 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 108,76 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 40,33 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Boeing-Aktie wird bei 236,00 USD angegeben.

Am 27.07.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,37 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,40 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 16.681,00 USD in den Büchern – ein Minus von 1,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Boeing 16.998,00 USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 26.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,357 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Langjähriger Boom der "Zombie"-Unternehmen: Darum ist die Schuld bei EZB, Fed & Co. zu suchen

Lufthansa-Aktie sinkt dennoch: Lufthansa erhält ersten von 32 bestellten "Dreamlinern" von Boeing

Boeing-Aktie trotzdem leichter: Boeing-787-Flugzeuge dürfen wohl bald wieder fliegen - Schwäche bei Flugzeugauslieferungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Boeing Co. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Boeing Co.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com