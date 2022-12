Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Montagmittag im Plus

Das Papier von Boeing legte um 12:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 172,68 EUR. Bei 173,20 EUR erreichte die Boeing-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 172,00 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 806 Boeing-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.01.2022 erreichte der Anteilsschein mit 202,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 14,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Abschläge von 58,77 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 197,50 USD je Boeing-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Boeing am 26.10.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -6,18 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -0,60 USD je Aktie generiert. Der Umsatz wurde auf 15.956,00 USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 15.278,00 USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 25.01.2023 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2022 ein EPS von --7,834 USD je Boeing-Aktie.

