Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die Boeing-Aktie musste um 08.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 136,22 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 135,92 EUR aus. Mit einem Wert von 136,74 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 16.944 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.11.2021 bei 206,60 EUR. Gewinne von 34,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 14.06.2022 bei 108,76 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Boeing-Aktie 25,25 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 249,00 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.04.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -2,75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boeing -1,53 USD je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,06 Prozent zurück. Hier wurden 13.991,00 USD gegenüber 15.217,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 26.07.2023.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -0,811 USD je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com