Boeing Aktie News: Dow Jones Aktie Boeing am Mittag schwächer

Um 12:22 Uhr rutschte die Boeing-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 155,88 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Boeing-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 154,40 EUR aus. Bei 154,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.482 Boeing-Aktien den Besitzer.

Bei 206,60 EUR markierte der Titel am 16.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 24,55 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 108,76 EUR fiel das Papier am 14.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 43,32 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 236,00 USD.

Am 27.07.2022 äußerte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,37 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von 0,40 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16.998,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16.681,00 USD.

Die Kennzahlen für Q3 2022 dürfte Boeing am 26.10.2022 präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Boeing 2022 einen Verlust in Höhe von -1,370 USD je Aktie ausweisen dürften.

